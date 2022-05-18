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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:30

Власти ЕС предложили создать спецфонд для финансирования восстановления Украины

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) объявила в среду о планах срочной помощи Украине по устранению дефицита финансирования, о порядке более долгосрочного восстановления страны, а также о возможном создании фонда для осуществления этих планов.

"ЕС поддерживает Украину непоколебимо. (...) Нам необходимо заниматься как обеспечением ежедневного функционирования страны, так и работой по ее восстановлению. Для удовлетворения самых неотложных потребностей Украины мы планируем предоставить экстренные кредиты в рамках новой программы макрофинансовой помощи", - заявил исполнительный заместитель председателя ЕК Валдис Домбровскис, представлявший эти планы на пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, в более долгосрочной перспективе ЕС возглавит крупные международные финансовые усилия по восстановлению Украины, работая с такими партнерами, как G7, международными финансовыми институтами и в тесном сотрудничестве с самой Украиной.

Еще 9 млрд евро помощи для Украины

Ранее в среду после заседания ЕК ее председатель Урсула фон дер Ляйен заявила: "Мы предлагаем новую макрофинансовую помощь для Украины - до 9 млрд евро в 2022 году".

В ЕК отмечают, что Международный валютный фонд оценил дефицит платежного баланса Украины до июня примерно в 14,3 млрд евро ($15 млрд).

"Для решения проблемы значительной краткосрочной финансовой помощи Украины для поддержания основных услуг, удовлетворения гуманитарных потребностей и восстановления наиболее важной разрушенной инфраструктуры потребуются совместные международные усилия, в которых союз будет готов сыграть свою роль", - говорится в заявлении ЕК.

В нем разъясняется, что обещанные 9 млрд евро будут предложены в виде кредитов, которые, как ожидается, дополнятся помощью других двусторонних и многосторонних международных партнеров, включая G7.

Эти средства будут выплачиваться траншами с длительными сроками погашения и льготными процентными ставками благодаря гарантии бюджета ЕС.

"Чтобы сделать это возможным, государства-члены должны договориться о предоставлении дополнительных гарантий", - уточняют в Еврокомиссии.

Для восстановления Украины в долгосрочном плане потребуются "крупные глобальные финансовые усилия", объясняют в Брюсселе. При этом отмечается, что так как в стране не завершены военные действия, "общие потребности в восстановлении Украины пока неизвестны".

"Тем не менее, важно уже сейчас разработать основные составляющие этих международных усилий. Поддержка должна иметь средне- и долгосрочный горизонты. Усилия по восстановлению должны возглавить украинские власти в тесном сотрудничестве с Европейским союзом и другими ключевыми партнерами, такими как партнеры по G7 и G20, и другими третьими странами, а также международными финансовыми институтами и международными организациями", - говорится в сообщении ЕК.

В Брюсселе полагают, что партнерство между городами и регионами Европейского союза и Украины обогатит и ускорит восстановление.

Фонд для восстановления Украины

Для поддержки плана восстановления Еврокомиссия предлагает создать фонд RebuildUkraine "в качестве основного правового инструмента поддержки Европейского союза посредством сочетания грантов и займов".

"Фонд будет включен в бюджет ЕС. Тем самым обеспечивается прозрачность, подотчетность и надежное финансовое управление этой инициативой с четкой привязкой к инвестициям и реформам", - рассчитывают в Еврокомиссии.

Значительный акцент предполагается сделать на реформах в сфере верховенства права и борьбе с коррупцией, сообщают в ЕК.

При этом в коммюнике Еврокомиссии разъясняется, что непредвиденные потребности, вызванные военными действиями, "выходят далеко за рамки средств, доступных в нынешних многолетних финансовых рамках".

"Поэтому необходимо будет найти новые источники финансирования", - признают в ЕК. Как отмечается в материалах Еврокомиссии, дополнительные гранты, которые будут предоставлены Украине, могут быть профинансированы либо за счет дополнительных взносов государств-членов и третьих стран, если они того пожелают, в фонд и программы союза.

Еврокомиссия ЕС Украина
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