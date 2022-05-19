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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:55

Украина попросила у стран G7 $15 млрд на ближайшие три месяца

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Украине нужно не менее $15 млрд на ближайшие 3 месяца, чтобы закрыть оперативные нужды бюджета, сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на сессии с участием министров финансов стран G7. Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров Украины.

Шмыгаль отметил, что украинские банковская и энергетическая система работают стабильно, а введенные правительством налоговые и кредитные стимулы позволили части бизнеса возобновить работу.

В то же время, по словам премьера, ежемесячно дефицит украинского бюджета составляет около $5 млрд, поэтому для Украины очень важна финансовая поддержка извне.

"Сегодня мы призываем страны Большой семерки предоставить Украине срочное финансирование для оперативных нужд бюджета. Нам нужно минимум $15 млрд на ближайшие три месяца, чтобы закрыть эти потребности", - сказал он.

Германия согласна выделить Украине 1 млрд евро в грантах, сообщил журналистам участвовавший во встрече министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.

"Семерка" планирует собрать 15 млрд евро с тем, чтобы покрыть потребности Украины на три ближайших месяца. США обещает примерно половину. Линднер сказал, что речь на встрече идет о том, как добиться финансовой стабильности в условиях высокой инфляции, о способах стабилизации экономик после пандемии коронавируса и помощи Украине.

Япония предоставит Украине дополнительную финансовую помощь в размере $300 млн в ответ на запрос о краткосрочной поддержке с учетом экономического кризиса, сообщил премьер-министр Фумио Кисида. "Как член "Большой семерки" и член международного сообщества Япония должна реагировать на такие потребности", - цитирует его Kyodo News.

Кисида заявил в апреле, что Япония увеличит иеновые кредиты Украине до $300 млн, общая сумма в этом случае составит $600 млн.

Хроника 24 февраля – 19 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Денис Шмыгаль G7 Германия США Кристиан Линднер Япония Фумио Кисида
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