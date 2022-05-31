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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

В Италии заявили, что РФ не всех покупателей газа в Европе вынуждает платить в рублях

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Россия по-разному относится к покупателям газа в Европе, у некоторых запрашивает оплату в рублях, а некоторым позволяет платить в евро, приводит во вторник агентство Bloomberg слова премьер-министра Италии Марио Драги.

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"Россия просит о различных условиях оплаты (для разных стран - ИФ). Некоторым странам, у которых была приостановлена подача газа, было предложено производить платежи в рублях и точка - если они не платят в рублях, они не получают газ", - заявил Драги журналистам во вторник.

При этом итальянский премьер отметил, что по его данным, некоторым странам, включая Италию, де-факто разрешили оплачивать счета в евро, и транзакции считаются завершенными без нарушений.

Президент РФ 31 марта подписал указ 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". Согласно указу, оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля 2022 года определенным в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в рублях.

ЕС Россия газ Италия Марио Драги
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