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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:06

Эрдоган заявил, что Турция скажет "нет" членству Финляндии и Швеции в НАТО

Эрдоган заявил, что Турция скажет "нет" членству Финляндии и Швеции в НАТО
Фото: Mustafa Kamaci/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Турция не поддержит идею приема Финляндии и Швеции в состав НАТО, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Как сообщило в четверг агентство "Анадолу", "президент Эрдоган заявил, что Турция скажет "нет" вступлению Финляндии и Швеции в НАТО".

При этом оно напомнило, что высокопоставленные представители этих двух стран намерены посетить Анкару для прояснения ее позиции по этому вопросу.

Накануне турецкая сторона заблокировала процесс рассмотрения заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО.

Эрдоган и ранее заявлял, что отрицательно смотрит на идею вступления этих стран в Североатлантический альянс. Он обосновывает такую позицию тем, что представители "Рабочей партии Курдистана" (РПК), признанной в Турции террористической организацией, "действуют в этих скандинавских странах". В частности, турецкий лидер указывал, что эти страны отказываются экстрадировать людей, которых Анкара считает террористами, и вводили санкции против Анкары.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне принял в Брюсселе у постпредов Финляндии Клауса Корхонена и Швеции Акселя Вернхоффа заявки на членство их стран в альянсе.

Реджеп Тайип Эрдоган Турция НАТО Финляндия Швеция
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