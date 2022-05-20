Байден подпишет законопроект о помощи Украине на $40 млрд в Южной Корее

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден подпишет законопроект о выделении почти $40 млрд в качестве финансовой помощи Украине, находясь с визитом в Южной Корее, сообщает CNN со ссылкой на осведомленный источник.

По данным неназванного чиновника, законопроект должен быть доставлен самолетом в Корею на подпись президенту.

Ранее в четверг Сенат США большинством голосов поддержал пакет помощи Украине в размере $39,8 млрд. 86 сенаторов проголосовали "за", 11 - "против". Принятие законопроекта затормозил сенатор-республиканец США от штата Кентукки Рэнд Пол.

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект в прошлый вторник. Согласно результатам голосования, "за" высказались 368 конгрессменов, "против" - 57. Все законодатели, проголосовавшие против законопроекта, принадлежат к Республиканской партии.

Теперь законопроект должен быть подписан американским лидером, который отправился в свое первое на посту президента турне в Азию. Байден посетит Южную Корею и Японию.