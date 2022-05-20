Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:19

Байден подпишет законопроект о помощи Украине на $40 млрд в Южной Корее

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден подпишет законопроект о выделении почти $40 млрд в качестве финансовой помощи Украине, находясь с визитом в Южной Корее, сообщает CNN со ссылкой на осведомленный источник.

По данным неназванного чиновника, законопроект должен быть доставлен самолетом в Корею на подпись президенту.

Ранее в четверг Сенат США большинством голосов поддержал пакет помощи Украине в размере $39,8 млрд. 86 сенаторов проголосовали "за", 11 - "против". Принятие законопроекта затормозил сенатор-республиканец США от штата Кентукки Рэнд Пол.

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект в прошлый вторник. Согласно результатам голосования, "за" высказались 368 конгрессменов, "против" - 57. Все законодатели, проголосовавшие против законопроекта, принадлежат к Республиканской партии.

Теперь законопроект должен быть подписан американским лидером, который отправился в свое первое на посту президента турне в Азию. Байден посетит Южную Корею и Японию.

США Россия Украина Южная Корея Джо Байден
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Корабль Starliner компании Boeing стартовал к МКС

Военная операция на Украине

Байден пообещал передать Украине артиллерию и радары

Байден пообещал передать Украине артиллерию и радары

Сенат США одобрил помощь Украине в размере почти $40 млрд

Сенат США одобрил помощь Украине в размере почти $40 млрд

Белоруссия купила у России "Искандеры" и комплексы С-400

Военная операция на Украине

Начальники Генштабов России и США обсудили Украину

Кириенко заявил о борьбе с коллективным Западом в ходе операции на Украине

Европарламент поддержал требования к странам ЕС по заполнению газохранилищ

Бывший канцлер Германии Шредер лишился бюро и сотрудников в бундестаге

Производитель "Боржоми" безвозмездно передаст контроль в компании правительству Грузии

Производитель "Боржоми" безвозмездно передаст контроль в компании правительству Грузии

Bloomberg сообщил о планах Китая закупать нефть РФ для стратегических резервов