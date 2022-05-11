Палата представителей США одобрила выделение Украине помощи на $40 млрд

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Палата представителей Конгресса США во вторник поддержала увеличение пакета помощи Украине до $40 млрд, сообщает Associated Press.

Как отмечается, за увеличение объемов помощи проголосовали 368 конгрессменов, против - 57. Все законодатели, проголосовавшие против законопроекта, состоят в Республиканской партии.

Если инициативу поддержит Сенат, предложенный изначально президентом США Джо Байденом пакет помощи будет увеличен на $7 млрд - с $33 млрд до $40 млрд.

Как сообщают американские СМИ, законопроект предусматривает выделение $6 млрд на помощь в обеспечении безопасности, включая обучение, поставку оборудования, оружия, материально-техническую поддержку, материалы и услуги для украинских вооруженных сил и национальных сил безопасности, а также $900 млн на поддержку беженцев, в том числе обеспечение их жильем и предоставление им языковых курсов.

Примерно $8,7 млрд из предусмотренных законопроектом средств пойдут в Фонд экономической поддержки "для удовлетворения неотложных потребностей на Украине".

Далее документ должен быть одобрен Сенатом США, после чего он попадет на утверждение президенту.

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявлял, что после одобрения законопроекта Палатой представителей верхняя палата Конгресса "будет действовать быстро", чтобы законопроект был принят и отправлен на подпись Байдену.