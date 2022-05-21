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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:45

Представитель Пентагона Кирби продолжит карьеру в Белом доме

Представитель Пентагона Кирби продолжит карьеру в Белом доме
Фото: Drew Angerer/Getty Images

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден принял решение назначить представителя Пентагона Джона Кирби координатором по стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности.

"Президент США Байден объявил сегодня, что Джон Кирби (...) станет координатором по стратегическим коммуникациям Совета по нацбезопасности", - говорится в сообщении Белого дома.

"На этом посту Кирби будет координировать усилия различных ведомств, нацеленные на то, чтобы объяснить политику США", - отмечается в нем. При этом Белый дом поясняет, что периодически Кирби будет проводить брифинги.

Это назначение последовало после того, как ранее в мае представитель Белого дома Джен Псаки покинула свой пост. Ее сменила Карин Жан-Пьер, у которой имеется гораздо меньше опыта подобной работы.

Кирби - отставной контр-адмирал ВМС США. Он, в частности, был начальником информационного центра американских ВМС. Во время второго президентского срока Барака Обамы Кирби стал представителем госдепа. Тогда он пришел на смену как раз Псаки.

После прихода к власти Джо Байдена Кирби стал представителем Пентагона.

США Пентагон Джон Кирби
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