В Белоруссии возбуждено дело против создателя интернет-ресурса NEXTA Путило

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении Степана Путило, который обвиняется в организации и руководстве террористической организацией NEXTA. Аналогичные обвинения предъявлены Яну Рудику.

"С 2020 года обвиняемые использовали свои информационные ресурсы для дестабилизации обстановки на территории Беларуси и радикализации так называемых акций протеста", - говорится в сообщении Следственного комитета Белоруссии.

В сообщении утверждается, что фигуранты дела неоднократно призывали к разжиганию социальной вражды и розни, блокировке дорог и координации уличных беспорядков, совершению терактов на железной дороге и диверсий на предприятиях, которые могли привести к техногенным катастрофам.

Интернет-канал NEXTA, объявленный властями Белоруссии экстремистским, является оппозиционным информационным ресурсом, получившим широкую известность при освещении акций протеста в Белоруссии в 2020 году.

Сейчас создатель канала Степан Путило проживает в Польше, власти Белоруссии добиваются его экстрадиции.