Организацию NEXTA объявили в Белоруссии экстремистским формированием

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Верховный суд Белоруссии признал экстремистское формирование NEXTA и его структурные подразделения "NEXTA Live" и "LUXTA" - террористической организацией, сообщила Генпрокуратура республики.

Генпрокурор Андрей Швед в марте попросил Верховный суд признать их терористами по предложению КГБ.

NEXTA - первоначально телеграм-каналы, в которых оперативно публиковались сообщения о событиях в Белоруссии, в том числе присланные редакторам читателями, затем эта информация стала распространяться также в YouTube, других соцсетях и мессенджерах. Каналы получили широкую известность, освещая массовые протесты в августе 2020 года.

NEXTA обвиняют в пропаганде с середины 2020 года "экстремистской, в том числе террористической деятельности; объединении радикально настроенных граждан для совершения противоправных действий; обучении технологиям изготовления взрывчатых веществ и оружия, а также тактике оказания сопротивления правоохранителям". "В результате на территории страны были совершены акты терроризма и иные преступления экстремистской направленности, имели место массовые беспорядки", напомнили в Генпрокуратуре.

В октябре 2020 года NEXTA-Live и логотип (цифровой водяной знак) NEXTA были признаны экстремистскими материалами.

Также в 2020 году власти Белоруссии включили создателей NEXTA Степана Путило и Романа Протасевича в список лиц, участвующих в террористической деятельности. Путило находится вне Белоруссии. Протасевича задержали в Минске 23 мая после вынужденной посадки самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс.

В октябре 2021 года редакторы телеграм-каналов NEXTA, NEXTA-Live и LUXTA были признаны экстремистским формированием, деятельность формирования была запрещена.