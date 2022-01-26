Польский суд отказался выдать Белоруссии одного из основателей NEXTA

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Окружной суд Варшавы отклонил запрос Минска об экстрадиции оппозиционного журналиста Степана Путило, одного из создателей телеграм-канала NEXTA, сообщил правозащитный центр "Весна".

В Белоруссии блогера обвиняют в Белоруссии в организации массовых беспорядков, разжигании вражды и иных преступлениях. Путило и другой со-основатель NEXTA Роман Протасевич были в 2020 году включены в список КГБ Белоруссии, куда вносят лиц, причастных к террористической деятельности,

Протасевича задержали, сняв с рейса Афины-Вильнюс 23 мая 2021 года. Для этого самолет Ryanair вынудили сесть в Минске.