В Москве пока не видят возможности продолжать переговоры о мирном договоре с Японией

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Россия после "деструктивных шагов" Токио не рассматривает возможность контактов с Японией на высоком уровне, ведение переговоров по мирному договору также стало невозможным, заявил агентству "Киодо Цусин" директор третьего департамента Азии МИД России Николай Ноздрев.

По его словам, Токио "активно участвует в проводимом Западом антироссийском курсе", администрация Фумио Кисиды "пошла на беспрецедентные для современных двусторонних отношений деструктивные шаги, разрушающие накопленные за долгие годы результаты взаимовыгодного сотрудничества".

"В таких условиях вести речь о диалоге на высоком уровне не приходится, поэтому вопросы организации соответствующих контактов с японской стороной нами не рассматриваются", - сказал дипломат.

На вопрос о возможности продолжения диалога с Японией по мирному договору, Ноздрев ответил, что российская сторона "и ранее вела переговоры не о мирном договоре, а об отвечающем современным реалиям полноценном всеобъемлющем документе о мире, дружбе и добрососедстве".

Такой документ, по его словам, должен был заложить основные направления ускоренного развития "всего комплекса российско-японских связей, включая масштабное расширение торгово-экономического сотрудничества и кооперации в других практических областях, зафиксировать намерение сближать подходы по ключевым международным и региональным проблемам, а также гарантии неучастия в инициативах и шагах третьих стран, направленных против другой стороны".

"Совершенно очевидно, что обсуждение такого документа с государством, которое перешло на откровенно недружественные позиции и позволяет себе прямые угрозы в адрес нашей страны, стало невозможным. Безусловно, нынешняя антироссийская линия Токио прямо проецируется на выстраивание дальнейших отношений с Японией, в том числе на долгосрочную перспективу", - добавил дипломат.

Япония вместе с западными странами в 2022 году вводила санкции против России. 7 марта в Москве решили включить Японию в перечень недружественных стран. 21 марта российский МИД объявил, что в ответ на санкции Москва прекратит переговоры с Японией, как с недружественной страной, стремящейся нанести России ущерб. Также Россия запретила безвизовые поездки граждан Японии на Курилы и прекратила переговоры с Токио об организации совместной хозяйственной деятельности на этих островах.