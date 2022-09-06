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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:37

В МИД Японии раскритиковали прекращение Россией соглашения об облегченном посещении Курил

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси назвал недопустимым решение властей РФ о прекращении действия соглашения об облегченном посещении рядом категорий японцев Курильских островов.

"Японский министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси осудил этот шаг России, назвав его абсолютно неприемлемым", - передает "Киодо".

Также министр заявил, что Токио еще не получал официального уведомления от Москвы по этому поводу. Хаяси добавил, что японское правительство по дипломатическим каналам направило РФ протест в связи с данными событиями.

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Накануне стало известно, что премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения об организации максимально облегченного посещения островов Кунашир, Итуруп и островов Малой Курильской гряды (Сахалинская область) японскими гражданами - бывшими жителями островов и членами их семей.

МИДу России поручено уведомить японскую сторону о принятом решении.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

Япония Россия Курилы
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