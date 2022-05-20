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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

ООН предупредила об угрозе голода для 18 млн человек на западе Африки

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - ООН выступила с предупреждением о том, что 18 млн жителям региона Сахель на западе Африки в ближайшие три месяца может грозить голод в виду климатических катаклизмов, роста цен и конфликтов в мире, сообщает в пятницу Associated Press.

Речь идет о возможности возникновения первого масштабного голода с 2014 года. Под особой угрозой находятся 1,7 млн человек в Буркина-Фасо, Мали, Нигере и Чаде.

Это, по мнению экспертов ООН, может повлечь усиление миграционных процессов: "Мы можем ожидать, что большее число людей попытаются свести концы с концами, прибегнув к миграции. Это крайне вероятно".

"Недавний скачок цен, причиной которому стал конфликт между Россией и Украиной, угрожает перерасти из продовольственного кризиса в гуманитарную катастрофу", - заявил в свою очередь заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, напомнив, что именно Россия и Украина являются самыми крупными поставщиками пшеницы и ячменя и других сельхозкультур.

ООН Африка
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