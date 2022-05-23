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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:52

В ООН призвали Маска и Безоса помочь спасти мир от голода

В ООН призвали Маска и Безоса помочь спасти мир от голода
Илон Маск
Фото: Joshua Lott/Getty Images

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли призвал предпринимателей-миллиардеров, таких как Илон Маск или Джефф Безос, внести вклад в борьбу с голодом в мире, пожертвовав деньги, сообщает AР. Он выступил с этим призывом на форуме в Давосе.

"У мира серьезные проблемы. Это не просто слова. Возьмите на себя инициативу, потому что мир нуждается в вас", - обратился Бизли к бизнесу.

Он рассказал, что в прошлом году переписывался с Илоном Маском в социальных сетях, и тот спрашивал его, каким образом пожертвование в размере $6 млрд может помочь этому агентству ООН решить проблему с голодом.

"Маск направил $6 млрд в фонд, - продолжил Бизли. - Но все думали, что они дошли до нас, но мы пока их не получили. Поэтому я полон надежд".

ООН Всемирная продовольственная программа Дэвид Бизли Илон Маск Джефф Безос ДАв
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