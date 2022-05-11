ООН связала решение проблемы голода с возвращением РФ и Украины на мировой рынок

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Проблему голода в мире сможет решить только возвращение на мировой рынок России и Украины, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Нет никакого решения проблемы, кроме возвращения на рынок производителей продовольствия с Украины, из России и Белоруссии", - сказал он пресс-конференции в Вене в среду.

Гутерриш добавил, что сделает все, чтобы активизировать диалог по этому вопросу.