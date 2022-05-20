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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Вторая встреча международной группы по вопросам обороны Украины пройдет в понедельник

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Международная консультативная группа по вопросам обороны Украины, созданная по инициативе Вашингтона, проведет вторую встречу в понедельник в онлайн-формате, в ней примут участие более 40 стран, заявил в пятницу представитель Пентагона Джон Кирби.

"Вторая встреча консультативной группы по вопросам обороны Украины пройдет в понедельник в виртуальном формате", - заявил Кирби во время пресс-брифинга.

Во встрече, как и в прошлый раз, примут участие более 40 стран, Пентагон представит список участников и другую информацию о мероприятии в понедельник.

Первая встреча группы состоялась на авиабазе Рамштайн в Германии. Тогда Остин заявил, что группа выработает рамки для продолжения совместной работы с целью оказания помощи Киеву и после завершения спецоперации РФ.

США Джон Кирби
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