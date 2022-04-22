Глава Пентагона проведет переговоры по Украине в Германии на следующей неделе

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин отправится в Германию на следующей неделе, чтобы провести с союзниками переговоры по обороне, посвященные Украине, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

"Могу объявить, что министр примет ряд своих коллег из консультативной группы по защите Украины на авиабазе "Рамштайн" 26-го числа, на следующей неделе", - сказал Кирби на брифинге.

По его словам, в Германии соберутся "заинтересованные стороны со всего мира для серии встреч, посвященных последним оборонным потребностям Украины", а также "обеспечению уважения и развития прочной безопасности и суверенитета Украины в долгосрочной перспективе".

Кирби не уточнил, сколько именно стран примут участие во встречах. Но отметил, что среди присутствующих будут союзники, не входящие в НАТО.

Соединенные Штаты и по меньшей мере 30 других стран предоставили Украине военную помощь, начиная с 24 февраля.

Ранее в четверг американский президент Джо Байден объявил, что США выделят дополнительный пакет военной помощи Украине на $800 млн.