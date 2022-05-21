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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:42

Минобороны РФ сообщило об ударе ракетой "Калибр" по объектам ВСУ из Черного моря

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило, что удар крылатой ракетой "Калибр" по цели на территории Украины нанесен кораблем из акватории Черного моря.

"В рамках выполнения задач специальной военной операции Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Экипаж фрегата Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил пуск крылатой ракеты "Калибр" по назначенной наземной цели", - говорится в сообщении.

Минобороны РФ опубликовало кадры пуска ракеты "Калибр".

Ранее в субботу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сказал, что ударом морских ракет "Калибр" в Житомирской области Украины уничтожена крупная партия вооружения, поступившая из США и Европы.

"Калибр" - семейство российских крылатых ракет большой дальности, разработаны ОКБ "Новатор" (входит в "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). Этими ракетами оснащают современные российские корабли и подводные лодки.

Хроника 24 февраля – 21 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Житомирская область Минобороны РФ Калибр Черное море ЧФ
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