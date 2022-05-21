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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:09

Минобороны РФ сообщило об уничтожении партии оружия Запада в Житомирской области

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Ударом морских ракет "Калибр" в Житомирской области Украины уничтожена крупная партия вооружения из США и Европы для украинской армии, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в субботу.

"Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области уничтожена крупная партия вооружения и военной техники, доставленные из США и европейских стран для группировки украинских войск на Донбассе", - сказал Конашенков.

Хроника 24 февраля – 21 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Россия Минобороны РФ
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