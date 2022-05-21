Слуцкий пообещал, что в Москве изучат возможность обмена Медведчука на "азовцев"

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В Москве намерены изучить вопрос возможности обмена задержанного Службой безопасности Украины политика Виктора Медведчука на украинских пленных, заявил член переговорного процесса, председатель комитета Госдумы по международным делам и глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Мы изучим вопрос возможности обмена Медведчука на азовцев. Не мы - ЛДПР, а те люди в Москве, которые имеют такие полномочия", - заявил Слуцкий в субботу на пресс-конференции в Донецке, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

Министерство обороны России в пятницу вечером опубликовало видеокадры сдачи в плен последней группы украинских военных с комбината "Азовсталь" в Мариуполе.

Всего с 16 мая на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе сдались в плен 2439 человек из украинского полка "Азов" и военнослужащих вооруженных сил Украины, сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

О задержании СБУ лидера фракции парламента Украины "Оппозиционная платформа - За жизнь" Медведчука стало известно во вторник, 12 апреля. Позднее в апреле в распространенном обращении к президентам двух стран Медведчук попросил об обмене на "защитников Мариуполя и жителей, которые находятся там и не имеют возможности безопасного выхода через гуманитарные коридоры".