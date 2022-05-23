Москалькова обратилась в МККК за информацией о военнопленных РФ на Украине

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в Международный Комитет Красного Креста (МККК) с просьбой предоставить информацию о российских военнопленных в Украине и помочь с организацией их посещения, сообщила омбудсмен "Интерфаксу" в понедельник.



"Я в очередной раз обратилась к президенту Международного комитета Красного Креста господину Петеру Мауреру с просьбой предоставить информацию о российских военнопленных и помочь посетить их мне или моим представителям. Очень надеюсь на то, что мое очередное обращение не останется без внимания", - сказала Москалькова.

По словам уполномоченной, в настоящий момент она не получила "никаких сведений" о российских военнопленных, несмотря на неоднократные обращения.

"Ни мы, ни их родные не знаем: кого из российских военнослужащих, находящихся на Украине, посещали представители МККК, в каком психологическом и физическом состоянии находятся наши люди, соблюдаются ли в отношении их положения Женевской конвенции, предоставляется ли им необходимая медицинская помощь", - отметила омбудсмен.



Москалькова напомнила, что ранее посетила одну из частей Черноморского флота для проверки условий содержания 30 украинских военнопленных и убедилась в соблюдении их прав согласно с положениями Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Также Россия содействовала работе МККК по регистрации украинских пленных, включая военнослужащих батальона "Азов", с 17 по 20 мая вывозившихся с металлургического комбината "Азовсталь".

"Очень горько будет осознать, что такая уважаемая организация, как МККК, забыв об универсальных принципах гуманизма, как и многие другие международные структуры, руководствуется двойными стандартами в отношении наших пленных. Родные наших пленных и я, очень надеемся, что такого не произойдет, и Красный Крест, как это бывало уже не раз, поможет вернуть надежду страдающим людям", - отметила омбудсмен.

По словам Москальковой, Международный Комитет Красного Креста на протяжении десятилетий осуществляет "самый авторитетный контроль" за соблюдением Женевских конвенций и является последней надеждой для родственников военнопленных, предоставляя информацию о них.

Москалькова посетила украинских военнослужащих, содержащихся в одной из частей Черноморского флота, 4 апреля. По ее словам, пленные обеспечены всем необходимым, в том числе медицинской помощью.

19 мая пресс-служба МККК сообщила, что во время выхода украинских военнослужащих с территории металлургического завода "Азовсталь" для сдачи в плен российской стороне зарегистрировала "сотни" военных. Пленные вносили в анкету свои имя, дату рождения и ближайших родственников, что позволит Красному Кресту следить за их судьбой и помогать поддерживать связь с семьями.