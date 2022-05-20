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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Шойгу заявил о полном освобождении территории "Азовстали" от украинских военных

Командира "Азова" вывезли с комбината в Мариуполе на специальном бронеавтомобиле, заявило Минобороны РФ

Шойгу заявил о полном освобождении территории "Азовстали" от украинских военных
Мариуполь. Военнослужащий ДНР возле завода "Азовсталь"
Фото: AP/ТАСС

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении вывода сдавшихся украинских военных с комбината "Азовсталь" в Мариуполе и полном контроле над городом, сообщили в Минобороны.

Как сообщили в военном ведомстве, Шойгу доложил Путину о "завершении операции и полном освобождении комбината и города Мариуполь".

В ведомстве заявили, что территория металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, на которой с 21 апреля была заблокирована группировка украинских формирований, "полностью освобождена".

Там отметили, что подземные сооружения предприятия перешли под полный контроль российских вооруженных сил.

Минобороны РФ уточнило, что командир украинского полка "Азов" вывезен с территории мариупольского комбината "Азовсталь" на специальном бронеавтомобиле. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил в пятницу вечером, что это сделано "из-за ненависти мариупольцев и желания расправы над ним горожан за многочисленные зверства".

По словам Конашенкова, всего с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 военнослужащих украинского полка "Азов" и военнослужащих вооруженных сил Украины, которые были заблокированы на территории завода.

"Сегодня, 20 мая, сдалась в плен последняя группа в количестве 531 боевика", - сказал Конашенков.

Хроника 24 февраля – 20 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина РФ Азовсталь
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