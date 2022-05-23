Пекин высказал "решительное несогласие" с заявлением Байдена о Тайване

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В Пекине раскритиковали слова президента США Джо Байдена о готовности США применить военные средства для "защиты Тайваня", указали на то, что тайваньский вопрос является внутренним делом КНР.

"Китай выражает крайнее неудовлетворение и решительное несогласие с этим высказыванием", - заявил в понедельник представитель МИД страны Ван Вэньбинь во время пресс-брифинга, его слова приводят азиатские СМИ.

Он отметил, что тайваньский вопрос является исключительно внутренним делом КНР и Пекин готов предпринять "решительные действия для защиты своего суверенитета и интересов безопасности".

В свою очередь в Белом доме заявили, что США придерживаются политики "одного Китая" и привержены сохранению мира в регионе.

"Как и сказал президент, наша политика не изменилась. Он подтвердил нашу политику "одного Китая" и приверженность миру и стабильности в Тайваньском проливе. Он также подтвердил нашу приверженность предоставлению Тайваню военных средств для самозащиты согласно "Закону об отношениях с Тайванем", - приводит CNN слова чиновника из Белого дома.

Ранее в понедельник Байден заявил, что американские военные вмешаются в случае нападения на Тайвань.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, а часть партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

Отношения Пекина и Тайваня значительно улучшались в период 2008 - 2016 годов, когда главой тайваньской администрации являлся представитель Гоминьдана Ма Инцзю. Однако с того момента, как главой тайваньской администрации в 2016 году стала Цай Инвэнь, Пекин нарастил военное давление на Тайвань.

Проблема Тайваня является одной из самых чувствительных в отношениях США и Китая.