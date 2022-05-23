Байден заявил, что армия США будет защищать Тайвань в случае вторжения Китая

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Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Американские военные вмешаются в случае нападения на Тайвань, несмотря на то, что Вашингтон по-прежнему привержен политике "одного Китая", заявил в понедельник президент США Джо Байден.

"Да, и это обязательство, которое мы на себя взяли", - сказал Байден на пресс-конференции в Токио, отвечая на вопрос, готовы ли США быть вовлеченными в военном плане в случае необходимости "защиты Тайваня".

Байден также указал, что подход США к проблеме Тайваня "никак не изменился" и Вашингтон привержен принципу "политики одного Китая".

Ранее в мае член политбюро ЦК Коммунистической партии, глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи заявил, что Китай предпримет ответные шаги, если Соединенные Штаты продолжат вмешиваться во внутренние дела КНР, нарушать его суверенитет и территориальную целостность.

Ян Цзечи подчеркнул, что "тайваньский вопрос является самым важным, чувствительным и ключевым вопросом в китайско-американских отношениях".

Тайваньский вопрос

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, а часть партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

Отношения Пекина и Тайваня значительно улучшались в период 2008 - 2016 годов, когда главой тайванской администрации являлся представитель Гоминьдана Ма Инцзю. Однако с того момента, как главой тайваньской администрации в 2016 году стала Цай Инвэнь, Пекин нарастил военное давление на Тайвань.

Проблема Тайваня является одной из самых чувствительных в отношениях США и Китая.