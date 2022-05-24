Главком ВКС заявил, что полет стратегов РФ и КНР не направлен против других стран

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Главком Воздушно-космических сил (ВКС) России Сергей Суровикин заявил, что совместное патрулирование стратегическими бомбардировщиками РФ и Китая акваторий Японского и Восточно-Китайского морей не направлено против других стран.

"Совместное мероприятие является плановым и не направлено против третьих стран", - сказал Суровикин на брифинге во вторник.

"В ходе выполнения задачи самолеты наших стран действовали строго в соответствии с положениями международного права", - подчеркнул главком.

"Никаких нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено", - отметил он.

Совместный полет стратегов России и Китая

Ранее во вторник Минобороны РФ сообщило, что Япония и Южная Корея поднимали боевые самолеты для сопровождения стратегической авиации РФ и Китая.

Несколько военных самолетов России и Китая вошли в зону опознавания ПВО Южной Кореи, сообщили во вторник южнокорейские СМИ со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов страны.

По данным Минобороны РФ, воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей осуществила авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95МС ВКС России и китайских стратегических бомбардировщиков Хун-6К.

Заявления США и КНР по поводу Тайваня

Совместное патрулирование российской и китайской стратегической авиации состоялось на фоне обмена заявлениями между Пекином и Вашингтоном по поводу Тайваня.

Накануне в Пекине раскритиковали слова президента США Джо Байдена о готовности США применить военные средства для "защиты Тайваня", указали на то, что тайваньский вопрос является внутренним делом КНР. В свою очередь в Белом доме заявили, что США придерживаются политики "одного Китая" и привержены сохранению мира в регионе. Перед этим, как сообщалось, Байден заявил, что американские военные вмешаются в случае нападения на Тайвань.

24 мая состоялось четвертое по счету совместное патрулирование стратегических самолетов РФ и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Предыдущие были в ноябре 2021 года, декабре 2020 года и июле 2019 года.

В июле 2019 года Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства страны над Японским морем. В Минобороны РФ тогда заявили, что истребители Южной Кореи пытались помешать пролету бомбардировщиков РФ и Китая.

Россия не признает установленную Южной Кореей зону опознавания ПВО, заявил в июле 2019 года командующий дальней авиацией ВКС РФ Сергей Кобылаш. "Подобные зоны не предусмотрены международными правилами и, соответственно, не признаются Российской Федерацией. Об этом неоднократно доводилось до южнокорейской стороны по различным каналам", - сказал тогда Кобылаш.

Самолёты Ту-95МС, как и Ту-160, - воздушный компонент российской ядерной триады. Они предназначены для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в глубоком тылу противника.

Ту-95МС (по кодификации НАТО: Bear - "Медведь") - самый скоростной в мире турбовинтовой серийный самолет-ракетоносец. Он был запущен в серийное производство в 1981 году как модификация стратегического бомбардировщика Ту-95, стоявшего на вооружении отечественных ВВС с 1957 года.

В ноябре 2017 года начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что Россия увеличила интенсивность полетов стратегической авиации до уровня, который был при СССР.

"Если сравнить достигнутые показатели с аналогичными времен Советского Союза, то интенсивность полетов дальней авиации поддерживается на таком же уровне. При этом налет на экипаж стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС в год вырос на 10%", - сказал тогда Герасимов.