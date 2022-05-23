Глава комитета начальников штабов США назвал содержательным разговор с Герасимовым

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Председатель комитета начальников штабов армии США Марка Милли в понедельник сообщил, что его состоявшийся на прошлой неделе телефонный разговор с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым был важным и содержательным.

"Я позвонил российскому коллеге. Я не могу поделиться содержанием разговора, но важно, что он состоялся. Беседа была содержательной и полезной", - сказал Милли, выступая в Пентагоне на брифинге с главой Минобороны США Ллойдом Остином.

Милли и Герасимов говорили по телефону 19 мая. По данным Минобороны РФ, они обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, включая ситуацию на Украине. В ведомстве отметили, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Предыдущие телефонные переговоры Герасимов и Милли провели 11 февраля.

13 мая телефонный разговор провели министр обороны России Сергей Шойгу и глава Пентагона Ллойд Остин. В заявлении представителя Пентагона Джона Кирби сообщалось, что Остин в разговоре призвал к немедленному прекращению огня на Украине и подчеркнул важность поддержания линий связи.

В марте газета The Washington Post со ссылкой на Кирби утверждала, что Москва якобы отвергала неоднократные попытки высшего военного руководства США поговорить со своими российскими коллегами в течение того месяца.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Многие страны в ответ ввели против России масштабные санкции.