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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:17

Шойгу и Остин обсудили ситуацию на Украине

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу и главы Пентагона Ллойда Джеймса Остина, сообщили в Минобороны РФ.

"Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине", - сообщили в ведомстве.

Там заявили, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Остин призвал к незамедлительному прекращению огня на Украине и "подчеркнул важность поддержания линий связи", говорится в заявлении, распространенном от имени представителя Пентагона Джона Кирби.

18 февраля в Минобороны РФ сообщали о телефонных переговорах Шойгу и Остина, на которых обсуждались "актуальные вопросы международной безопасности, представляющие взаимный интерес".

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Запад в ответ ввел против России масштабные санкции.

24 марта Кирби заявил, что военное руководство США с 24 февраля предпринимало неоднократные попытки связаться с руководством Минобороны России, но Москва отказывалась от проведения переговоров. В частности, по словам Кирби, Остин и председатель Комитета начальников штабов (КНШ) генерал Марк Милли пытались организовать телефонные переговоры с Шойгу и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

Минобороны РФ Сергея Шойгу
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