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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:32

Минобороны РФ сообщило об украинских военных, ведущих обстрел с завода с химвеществами

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что армия Украины ведет огонь с территории завода в Лисичанске, провоцируя Вооруженные силы России на ответные удары.

"В Лисичанске Луганской народной республики в здании и ангарах завода редких газов подразделения ВСУ разместили ствольную артиллерию и РСЗО, заминировали емкости с химически опасными веществами", - сообщил в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

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По его словам, украинская армия обстреливает "из РСЗО позиции Вооруженных сил России и формирования Луганской народной республики, тем самым провоцируя их на ответный удар с целью дальнейшего обвинения в уничтожении мирных жителей и создании техногенной катастрофы в городе".

"В ходе выполнения задач специальной военной операции Вооруженные силы РФ исключительно гуманно относятся к местному населению и не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры страны, в отличие от украинских вооруженных формирований", - сказал Мизинцев.

Он сообщил, что в Путивле Сумской области украинские формирования заминировали мосты через реки Сейм и Любка. По словам Мизинцева, украинские силы планируют взорвать эти мосты, чтобы "обвинить Вооруженные силы России в якобы неизбирательных ударах по жизненно важным объектам гражданской инфраструктуры".

21 февраля президент России подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

В ответ многие страны ввели против России масштабные санкции. Ряд стран поставляют Украине оружие и технику.

25 апреля Мизинцев сказал, что российские войска контролируют всю Херсонскую область, части Харьковской, Запорожской, Николаевской областей Украины, значительную часть территории ДНР и ЛНР.

Хроника 24 февраля – 23 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
МИнобороны РФ Украина ЛНР Лисичанск
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