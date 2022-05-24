Что случилось этой ночью: вторник, 24 мая

Прогноз Лаврова по укреплению экономических связей РФ и КНР, сообщение Минобороны РФ о провокациях ВСУ, подготовка ответа МККК по военнопленным РФ

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Лавров заявил, что экономические связи РФ с КНР укрепятся из-за "позиции диктатора" Запада. Министр отметил, что это даст России возможность "реализовывать планы по подъему Дальнего Востока и Восточной Сибири", а также развивать потенциал в сфере высоких технологий.

- Минобороны РФ сообщило об украинских военных, ведущих обстрел с завода с химвеществами. ВСУ также заминировали емкости с химически опасными веществами, чтобы потом обвинить РФ в уничтожении мирных жителей и создании техногенной катастрофы.

- Красный Крест подготовит ответ омбудсмену РФ по российским военнопленным. Организация признала задержку с предоставлением данных и пообещала предоставить их в кратчайшие сроки.

- Эрдоган заявил, что Турция создаст зону безопасности вдоль южных границ. По словам турецкого лидера, операция начнется, как только военные, разведка и силы безопасности завершат соответствующие подготовительные работы.

- Госдума рассмотрит законопроект о внесудебном закрытии СМИ и "зеркальных мерах". Нововведения, в частности, позволят отменить регистрацию СМИ в случае распространения недостоверной информации об использовании ВС РФ за рубежом, а также давать "зеркальный ответ" на запрет в иностранном государстве деятельности российского СМИ.