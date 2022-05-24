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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:03

Глава МИД Швеции заявила, что страна не помогает структурам курдов

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Швеция не оказывает какого-либо содействия в сфере безопасности и финансовой помощи военным и политическим организациям курдов в Сирии, заявила глава шведского МИД Анн Линде.

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"Швеция не предоставляет адресной поддержки сирийским курдам, а также политическим или военным структурам на северо-востоке Сирии", - приводит ее слова Associated Press (AP).

Она уточнила, что Стокгольм направляет помощь населению северо-востока Сирии лишь через ООН и международные организации.

На прошлой неделе Финляндия и Швеция оформили заявки на членство их стран в НАТО. Однако турецкая сторона заблокировала процесс рассмотрения заявок, поставив три условия: прекращение поддержки этими странами курдских группировок, считающихся Анкарой террористами, предоставление четких гарантий безопасности и отмена экспортных запретов в отношении Турции.

Швеция Турция
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