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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:12

Швейцария запретила Дании отправить Украине бронемашины Piranha III

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Власти Швейцарии не дали разрешение Дании передать Украине 20 бронемашин швейцарского производства Piranha III. Об этом сообщила в среду телерадиовещательная компания SRF со ссылкой на источники.

"Датские власти сделали соответствующий официальный запрос Государственному секретариату по экономическим вопросам (SECO) Швейцарии и получили отказ. SECO отклонил запрос несколько дней назад", - отмечает SRF.

При этом SECO в качестве причины такого решения назвал нейтралитет страны и швейцарское законодательство.

SRF подчеркивает, что Дания, закупая швейцарскую бронетехнику, обязалась не передавать ее третьей стороне без разрешения Швейцарии.

Ранее, в апреле, власти Швейцарии не разрешили ФРГ направить Украине боеприпасы швейцарского производства для зенитных самоходных установок "Гепард", которые Берлин намеревается передать Киеву.

Однако, уточняет SRF, пока неизвестно, будет ли Швейцария и далее придерживаться подобной позиции – среди швейцарских политиков существуют разные точки зрения на этот счет. Так, в Федеральном совете Швейцарии и в швейцарском парламенте звучали предложения разрешить европейским государствам при определенных условиях передавать швейцарское вооружение.

Хроника 24 февраля – 01 июня 2022 годаВоенная операция на Украине
Швейцария Дания Украина
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