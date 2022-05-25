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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

В Литве заморозили активы IDS Borjomi, структур "Интер РАО" и Белорусского метзавода

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Средства и акции 13 компаний заморожены в Литве из-за санкций ЕС против России и Белоруссии, список, в частности, пополнили Vydmantai wind park (группа Inter RAO Lietuva), IDS Borjomi Europe и BMZ-Baltija (официальный представитель Белорусского метзавода).

Служба расследований финансовых преступлений (СРФП) Литвы сообщает, что средства компании Vydmantai wind park, контролируемой российским энергетическим гигантом "Интер РАО", заморожены из-за связей последнего с властями РФ.

Ранее уже были заморожены средства и акции Inter RAO Lietuva.

Акции компании по торговле минеральной водой IDS Borjomi Europe заморожены из-за связей с подпавшими под санкции российскими бизнесменами Алексеем Кузьмичевым, Германом Ханом, Михаилом Фридманом и Петром Авеном, а средства поставщика металлопродукции BMZ-Baltija – из-за связей с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

По последним данным СРФП, в Литве из-за международных санкций, связанных с Россией и Белоруссией, заморожено около 62,8 млн евро: 51,19 млн евро, $12,1 млн и 285 тыс. российских рублей.

Литва РФ Белоруссия
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