Кредиторы литовского трейдера "Интер РАО" инициировали банкротство компании

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Группа кредиторов Inter RAO Lietuva (контролируется российской "Интер РАО") на собрании 30 июня решила инициировать внесудебное банкротство компании, говорится в биржевом сообщении Inter RAO Lietuva.

Администратором банкротства компании назначено бюро корпоративного банкротства и юридических услуг Imoniu bankroto administravimo ir teisiniu paslaugu biuras, а уполномоченным представителем администратора стал Ауримас Валайтис.

Кредиторы могут предъявлять претензии к Inter RAO Lietuva до 1 августа.

Накануне Государственный совет по регулированию энергетики Литвы отозвал лицензии на экспорт, импорт электроэнергии и лицензию независимого поставщика электроэнергии у Inter RAO Lietuva. Это решение было принято после того как компания до 26 июня не проинформировала совет о том, что финансово способна продолжать свою деятельность.

Кроме того, Inter RAO Lietuva все еще находится в списке литовских компаний, затронутых западными санкциями против России и российских граждан, который опубликован Службой расследования финансовых преступлений Литвы. Еще одной причиной аннулирования лицензий является остановка торгов электроэнергией компании биржей Nord Pool.

Inter RAO Lietuva намерена оспорить в суде решение Службы по расследованию финансовых преступлений Литвы о включении группы в санкционный список.

В середине марта были заблокированы банковские счета Inter RAO Lietuva осуществлять банковские операции, а в мае еще и ее активы.

В марте и позже Inter RAO Lietuva утверждала, что не располагает информацией об арестованных счетах, а в конце мая компания категорически не согласилась с интерпретацией Службы по расследованию финпреступлений о том, что она контролируется руководством России, и заявила, что будет добиваться аннулирования информации и решений ведомства.

Страны Балтии 22 мая остановили торговлю российской электроэнергией, поставляемой Inter RAO Lietuva. Это было сделано после того, как 20 мая биржевым оператором Nord Pool было принято решение о приостановке торговых сделок. Кроме того, с 1 июня операторы систем передачи электроэнергии стран Балтии отказались от услуг балансировки системы, которые предоставляла Inter RAO Lietuva.

Группа Inter RAO Lietuva, работавшая более 19 лет, заработала в прошлом году 14,3 млн евро чистой прибыли (12,2 млн евро в 2020 году) и получила выручку в объеме 334,3 млн евро (163,4 млн евро).