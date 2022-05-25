Пашинян считает, что протест армянской оппозиции угаснет сам собой

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал акции протеста оппозиции не политической, а логистической проблемой.

"Сложившаяся ситуация - нет политическая, а логистическая. Мы вынуждены говорить всего лишь об уровне пробок в Ереване. Оппозиция Армении более месяца имела возможность всеми политическими методами заявить о своих требованиях властям, вовлечь общественность в этот процесс и сформировать политическое требование", - сказал Пашинян в парламенте в рамках "правительственного часа".

По его словам, очевидно, что этого не произошло. "Теперь процессы идут не против власти, а против общества. Замысел таков: если люди не присоединяются к оппозиции, то она создает больше неудобств и пробок в столице", - утверждал Пашинян.

Он призвал дождаться, пока волна протестов угаснет сама собой.

В Ереване с 17 апреля проводятся организованные оппозицией антиправительственные акции, шествия и митинги. Волна протестов в Армении возникла после выступления Пашиняна в парламенте, где он предложил "опустить планку в вопросе статуса Карабаха" и высказался за подписание соглашения о мире с Азербайджаном.