Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:28

Пашинян считает, что протест армянской оппозиции угаснет сам собой

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал акции протеста оппозиции не политической, а логистической проблемой.

В миреВ Ереване демонстранты заблокировали входы в здание резиденции президента АрменииВ Ереване демонстранты заблокировали входы в здание резиденции президента АрменииЧитать подробнее

"Сложившаяся ситуация - нет политическая, а логистическая. Мы вынуждены говорить всего лишь об уровне пробок в Ереване. Оппозиция Армении более месяца имела возможность всеми политическими методами заявить о своих требованиях властям, вовлечь общественность в этот процесс и сформировать политическое требование", - сказал Пашинян в парламенте в рамках "правительственного часа".

По его словам, очевидно, что этого не произошло. "Теперь процессы идут не против власти, а против общества. Замысел таков: если люди не присоединяются к оппозиции, то она создает больше неудобств и пробок в столице", - утверждал Пашинян.

Он призвал дождаться, пока волна протестов угаснет сама собой.

В Ереване с 17 апреля проводятся организованные оппозицией антиправительственные акции, шествия и митинги. Волна протестов в Армении возникла после выступления Пашиняна в парламенте, где он предложил "опустить планку в вопросе статуса Карабаха" и высказался за подписание соглашения о мире с Азербайджаном.

Армения Никол Пашинян
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В МИД РФ назвали итальянский план по Украине примером "кабинетного теоретизирования"

Приговор в Белоруссии россиянке Сапеге не был обжалован и вступил в силу

В Литве заморозили активы IDS Borjomi, структур "Интер РАО" и Белорусского метзавода

Индия ограничила экспорт сахара впервые за шесть лет

Индия ограничила экспорт сахара впервые за шесть лет

Сеул заподозрил КНДР в испытании детонатора для ядерного боезаряда

Сеул заподозрил КНДР в испытании детонатора для ядерного боезаряда
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о возобновлении работы порта Мариуполя

В Ереване демонстранты заблокировали входы в здание резиденции президента Армении

В Ереване демонстранты заблокировали входы в здание резиденции президента Армении

Что случилось этой ночью: среда, 25 мая

Байден призвал Конгресс принять меры против оружейного лобби

Китай призывает создать "зеленый коридор" для экспорта российского и украинского зерна

Китай призывает создать "зеленый коридор" для экспорта российского и украинского зерна