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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:03

В Ереване демонстранты заблокировали входы в здание резиденции президента Армении

В Ереване демонстранты заблокировали входы в здание резиденции президента Армении
Армения. Ереван. Столкновение между участниками акции протеста и сотрудниками полиции
Фото: Александр Патрин/ТАСС

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Оппозиционные активисты с утра в среду заблокировали входы в здание резиденции президента Армении в центре Еревана.

Прямую трансляцию с места событий ведут ряд армянских СМИ. Ранее сообщалось, что демонстранты заблокировали вход в здание МИД в Ереване.

Демонстрантов возглавляют депутаты парламента Армении от оппозиционных фракций, вице-спикер парламента Ишхан Сагателян. Они требуют прояснения позиции Еревана по вопросу статуса Нагорного Карабаха.

На встрече с заместителем министра иностранных дел Армении, членом комиссии по делимитации и безопасности границ с Азербайджаном Мнацаканом Сафаряном депутаты потребовали от него заявить, что Нагорного Карабаха не будет в составе Азербайджана, однако дипломат сослался на официальные заявления Еревана о правах и безопасности населения Нагорного Карабаха. "Если вы сто раз будете повторять одно и тоже, от этого ничего не изменится", - сказал Сафарян.

Ишхан Сагателян
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