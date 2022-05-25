Вучич пока не видит возможности ввести санкции против России

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Сербия сейчас не собирается и не имеет возможности вводить какие-либо санкции против России, заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе сербский президент Александр Вучич. Его слова привел сербский телеканал РТС.

"Я не знаю, что будет в будущем, что принесет нам жизнь, и как все будет выглядеть. Я не из тех, кто клянется, а потом не выполняет, я больше люблю делать что-то, а не клясться", - добавил президент.

"Сербия - единственная страна в Европе, которая проводит собственную независимую политику - ни пророссийскую, ни прозападную. Она находится на европейском пути, никому не навредила, не способствовала конфликтам", - подчеркнул Вучич.

В апреле он говорил, что если бы Белград ввел антироссийские санкции, то пошел бы против принципов, "потому что на своем примере знаем, как аморально вводить санкции, как это безрезультатно". Он добавил, что не запрещает авиаперелеты в Россию, "из принципа, потому что у нас свободная страна, которая решает сама".