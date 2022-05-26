Космический корабль Starliner компании Boeing успешно приземлился в США

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing успешно приземлился в американском штате Нью-Мексико, завершив беспилотный тестовый полет (Orbital Flight Test-2 - OFT-2), сообщило NASA.

Как отмечается, Starliner при помощи парашютов совершил мягкую посадку на воздушные подушки. NASA указывает, что это позволяет подготовить почву для будущих посадок с экипажем.

Корабль находился в составе МКС пять дней.

Он доставил на станцию более 360 кг материалов для снабжения МКС. На борту корабля находится манекен Роузи, который уже летал на корабле Starliner в ходе первого испытательного полета в 2019 году.

Компания Boeing разрабатывает многоразовый пилотируемый космический корабль Starliner в рамках контракта с NASA. Как и SpaceX, она выбрана американским космическим агентством в качестве разработчика новых систем для доставки астронавтов на МКС. Компания SpaceX уже выполнила четыре подобные миссии с помощью своих кораблей Crew Dragon. Последний запуск был осуществлен в конце апреля. Тем временем компания Boeing все еще остается на этапе тестирования своего корабля в беспилотном режиме.

20 декабря 2019 года Starliner в рамках первого тестового полета без экипажа из-за проблем с программным обеспечением отклонился от маршрута, вышел на нештатную орбиту, перерасходовал топливо и не смог пристыковаться к МКС. Он вернулся на Землю спустя два дня после запуска. Тем не менее, он совершил успешную мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. Это была первая посадка американской спускаемой системы на сушу. Все предыдущие американские аппараты приводнялись в океане.

За прошедшее после первого полета время Boeing и NASA внесли около 100 других корректирующих изменений в системы корабля. Если второе испытание пройдет успешно, то NASA может сертифицировать Starliner для осуществления первого тестового полета с астронавтами на борту.

В рамках контракта с NASA корпорация Boeing получила более $5 млрд на разработку, производство корабля Starliner, а также осуществление его миссий по доставке астронавтов на МКС и возвращению их на Землю. Он предназначен для экипажа в составе до семи человек.

Другая американская компания - SpaceX - по сходному контракту с NASA получила $3,1 млрд для разработки своего космического корабля Crew Dragon.