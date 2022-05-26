NASA признало успешным второй тестовый полет Starliner к МКС

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Второй тестовый полет космического корабля CST-100 Starliner компании Boeing (OFT-2) к Международной космической станции (МКС) признан успешным, корабль готов к тестовому полету к станции с экипажем на борту, сообщил руководитель программы коммерческих пилотируемых полетов NASA Стив Стич.

"Глядя на то, как проходил полет и на то, над чем нам нужно поработать в течение следующих нескольких месяцев, я не вижу причин не осуществить в будущем тестовый пилотируемый полет. Корабль продемонстрировал очень хорошие показатели. Если смотреть на этот тестовый полет объективно, можно сказать, что мы добились всех целей", - сказал Стич в ходе брифинга NASA.

"С момента отделения от ракеты-носителя до момента посадки Starliner показал себя крайне хорошо, система связи отработала хорошо, мы также кое-что доработаем перед пилотируемым тестовым полетом", - добавил он.

Стич также подчеркнул, что дата испытательного пилотируемого полета и экипаж, который примет в нем участие, будут определены летом.

Директор программы по разработке корабля корпорации Boeing Марк Наппи в свою очередь отметил, что в настоящее время перед специалистами стоит задача проанализировать по результатам полета работу подсистем и оборудования.

Компания Boeing разрабатывает многоразовый пилотируемый космический корабль Starliner в рамках контракта с NASA. Она была выбрана американским космическим агентством в качестве разработчика новых систем для доставки астронавтов на МКС, как и компания SpaceX, которая уже выполнила четыре подобные миссии с помощью своих кораблей Crew Dragon. Последний запуск был осуществлен в конце апреля.

Ранее Boeing успешно провела второй непилотируемый тестовый полет корабля Starliner к МКС.

Корабль стартовал к станции 20 мая и пристыковался к ней на следующий день, доставив более 360 кг материалов для ее снабжения. Проведя в составе МКС пять дней, корабль расстыковался с ней и направился к Земле, после чего успешно приземлился на полигоне White Sands в США в 01:49 по московскому времени.

В рамках первого тестового полета без экипажа 20 декабря 2019 года Starliner отклонился от маршрута из-за проблем с программным обеспечением, вышел на нештатную орбиту, перерасходовал топливо и не смог пристыковаться к МКС. Он вернулся на Землю спустя два дня после запуска. Тем не менее, он совершил успешную мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. Это была первая посадка американской спускаемой системы на сушу. Все предыдущие американские аппараты приводнялись в океане. За прошедшее после первого полета время Boeing и NASA внесли около 100 корректирующих изменений в системы корабля.

В рамках контракта с NASA корпорация Boeing получила более $5 млрд на разработку и производство корабля Starliner, а также осуществление его миссий по доставке астронавтов на МКС и возвращению их на Землю. Он предназначен для экипажа в составе до семи человек.

Другая американская компания - SpaceX - по аналогичному контракту с NASA получила $3,1 млрд для разработки своего космического корабля Crew Dragon.