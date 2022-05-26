В Запорожской области Украины откроют пункты для оформления гражданства РФ

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Пункты сбора документов и подразделения миграционной службы по оформлению российского гражданства откроют в Запорожской области Украины, сообщил замначальника Главного управления милиции по региону Алексей Селиванов.

"Они (жители Запорожской области - ИФ) уже сегодня могут получить паспорта России, подать документы на территории РФ - в Крыму, в других регионах. Но, естественно, что вся "область" не выедет получать паспорта в регион. Поэтому здесь будут оборудованы пункты сбора документов, паспортные столы, подразделения миграционной службы, которые, как и в Донецкой и Луганской республиках, будут собирать у людей заявления и документы для оформления российского гражданства", - сказал Селиванов в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в четверг.

Селиванов отметил, что упрощенная процедура не подразумевает отказа граждан от украинского гражданства. "То есть люди сохраняют все права в отношении существующего государства Украина и получают все права гражданина РФ", - заявил он.

25 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям Запорожской и Херсонской областей Украины обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке.

Позднее о начале организации пунктов приема документов для получения российского гражданства в Херсонской области сообщил "Интерфаксу" заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

21 февраля Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил, а Запорожская - частично. В ответ на российскую военную операцию многие страны ввели против России масштабные санкции и начали помогать Украине вооружениями.