Кремль отметил актуальность развития ЛНР и ДНР как независимых государств

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова попросили на брифинге прокомментировать предложение секретаря Генсовета "Единой России" Андрея Турчака о создании в Донбассе особой экономической зоны.

"Дело в том, что это (ДНР и ЛНР) - независимые государства. Безусловно, вопрос развития этих государств весьма и весьма актуальный", - ответил Песков.

Турчак предложил обсудить создание в Донбассе особой экономической зоны на дискуссионной площадке партийного форума. По его словам, "Единая Россия" намерена закрепить за каждой территорией Донбасса ответственных депутатов Госдумы и сенаторов, которые займутся гармонизацией местного законодательства.

Кроме того, Турчак предложил сформировать номенклатуру товаров, производимых в Луганской и Донецкой народных республиках - в нее войдет все, что востребовано для восстановления инфраструктуры, внутреннего потребления, и то, что может поставляться на российский рынок. "Нужно максимально упростить сертификацию таких товаров. Освободить их от уплаты НДС и таможенных пошлин", - сказал он.

Также единоросс высказал ряд предложений по развитию банковской сферы Донбасса.