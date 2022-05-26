В "Единой России" предложили создать особую экономическую зону в Донбассе

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Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В партии "Единая Россия" предложили обсудить возможность создания в Донбассе Особой экономической зоны.

"Мы предлагаем отработать возможность создания Особой экономической зоны на территории Донбасса, а также обеспечить возврат определенной доли капзатрат при строительстве производственных объектов", - сказал секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак на дискуссионной площадке форума "Единой России" в четверг.

По его словам, партия намерена закрепить за каждой территорией Донбасса ответственных депутатов Госдумы и сенаторов, которые займутся гармонизацией законодательства.

Кроме того, Турчак предложил сформировать номенклатуру товаров, производимых в Луганской и Донецкой народных республиках - в нее войдет все, что востребовано для восстановления инфраструктуры, внутреннего потребления, и то, что может поставляться на российский рынок. "Нужно максимально упростить сертификацию таких товаров. Освободить их от уплаты НДС и таможенных пошлин", - сказал он.

Также Турчак предложил предусмотреть меры по развитию банковской сети, запустить специальные программы кредитования предпринимателей Донбасса. По его мнению, у них должен быть доступ к длинным дешевым кредитам.

Также необходимо создать возможность перевода платежей без комиссий через любые банки и Систему быстрых платежей (СБП), считает Турчак.

"Для российских предпринимателей открылись уникальные возможности для освоения нового рынка. Необходимо дать налоговые льготы предприятиям, которые открывают свои филиалы в ЛДНР. При условии, конечно, что они создают рабочие места для жителей Донбасса и платят им зарплату не менее двух МРОТ", - сказал секретарь генсовета.

Кроме того, он предложил упростить процедуры проверки на границе с ЛДНР и расширить ее пропускную способность.

"Также следует организовать перевалочные хабы в Ростове, Крыму и других приграничных регионах. И помочь с доставкой товаров самозанятым и мелким предпринимателям из ЛДНР", - считает секретарь генсовета партии.