Правительство Индии изучит механизм оплаты российской нефти в рупиях и рублях

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Правительство Индии изучает работоспособность механизма оплаты в рупиях и рублях за российскую нефть в условиях санкций со стороны западных стран, пишет газета Times of India.

"Мы слышали о том, что в Европе платят в рублях. У Индии ранее был налажен механизм, позволяющий проводить оплату в рублях и рупиях. Я не думаю, что мы приняли решение по использованию такой схемы. Идут дискуссии", - заявил газете информированный источник.

"У нас уже есть механизм. Мы должны посмотреть, работоспособна ли данная система в текущей глобальной ситуации. Мы изучаем это и некоторые другие сопутствующие вопросы", - добавил он.

В марте сообщалось, что индийский Центробанк ведет консультации по вопросу возможного заключения торгового соглашения с Москвой, предусматривающего расчеты напрямую в рублях и рупиях.

Индия и Россия ранее договорились о наращивании объема двусторонней торговли до $30 млрд к 2025 году с $8 млрд в 2021 финансовом году. Страна закупает в России энергоресурсы, удобрения и ювелирные украшения, а экспортирует преимущественно фармацевтическую продукцию.

Индия активно сотрудничала с Советским союзом в годы "холодной войны", и с 1970-х гг. вплоть до 1992 года Резервный банк Индии использовал схему расчетов в рублях и рупиях.