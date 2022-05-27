Поставки нефти РФ в Индию в марте выросли в 1,5 раза

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Индия в марте 2022 года увеличила импорт нефти на 40% год к году и на 15,6% относительно февраля 2022 года, до 22,72 млн тонн, поставки нефти РФ в эту страну в марте выросли в 1,5 раза, следует из данных Министерства торговли.

При этом в целом за три месяца страна импортировала 56,7 млн тонн нефти, что на 12% больше, чем годом ранее.

Крупнейшим поставщиком нефти в Индию традиционно является Ирак (кроме января 2022 года: тогда наибольший объем поставила Саудовская Аравия), в марте он увеличил отгрузки на 17,6% к предыдущему месяцу, до 6,03 млн тонн.

Россия в марте стала 11-й по объему поставок, экспортировав в страну 396,9 тыс. тонн, что в 1,5 раза больше, чем в марте 2021 года. В целом за первый квартал Индия закупила у РФ 657,26 тыс. тонн нефти (-25,4% г/г), что составляет около 1,2% от импорта данного вида сырья. При этом в феврале республика вообще не закупала российскую нефть, а в январе приобрела 260,3 тыс. тонн (в 1,9 раза меньше г/г).

Ранее СМИ сообщали, что с момента начала военной операции на Украине государственные и частные НПЗ Индии увеличили объемы закупок нефти в РФ, поскольку российские сорта предлагаются с существенным дисконтом по отношению к Brent. В середине мая Международное энергетическое агентство заявило, что индийские НПЗ приобрели у РФ 25-30 млн баррелей нефти (поставки в мае-июне) через тендерные и спотовые закупки, а также начали вести переговоры о долгосрочных контрактах.

В пятницу индийское издание The Economic Times со ссылкой на аналитиков сообщило, что в апреле Азия впервые обогнала Европу как крупнейший покупатель российской нефти, в основном за счет закупок Индии. Другое издание - Times of India - накануне обнародовало сведения источников о том, что правительство изучает работоспособность механизма оплаты топлива в рупиях и рублях в условиях санкций со стороны западных стран.