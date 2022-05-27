В Белоруссии сообщили о вооруженных людях без знаков различия на границе с Украиной

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Белорусские пограничники наблюдают вооруженных людей на украинской границе, в том числе в составе групп, сообщил первый заместитель председателя Государственного пограничного комитета республики Игорь Буткевич.

"Да, мы фиксируем нахождение у нашей границы вооруженных групп людей и одиночек. Но кто они? В Украине оружие раздавали всем подряд. Те, кто подходит к нашим рубежам, не имеют ни знаков различия, ни форменного обмундирования. Поэтому каждую группу можем расценивать как диверсионную. Мы готовы к ответным мерам на действия таких групп", - сказал первый зампред Госпогранкомитета в интервью газете "СБ. Беларусь сегодня".

Он отметил, что "основой являются пограничные соглашения, обязательства, которые обе стороны должны неукоснительно выполнять, но с украинской стороны они не соблюдаются, некому даже предъявить претензии, не с кем расследовать пограничные инциденты".

Буткевич сообщил, что фактов прямого воздействия со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), направленных на белорусские пограничные наряды на границе, не отмечено, но вместе с тем фиксируются провокационные действия, связанные с порчей пограничных знаков или их разрушением, оставлением провокационных листовок и оскорбительных надписей и т.д.

"Сейчас ситуация на белорусской границе остается контролируемой. Хочу вас заверить, что мы готовы реагировать на любые провокации, сдерживать возможные, в том числе агрессивные, выпады в наш адрес", - подчеркнул представитель пограничного ведомства.