Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:17

В исследовательском центре Минобороны Ирана погиб инженер

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В исследовательском центре Минобороны Ирана в Парчине погиб инженер и еще один сотрудник был ранен в результате несчастного случая, сообщило 26 мая иранское военное ведомство. Об этом пишет Jerusalem Post.

Инцидент произошел 25 мая, причины и обстоятельства случившегося выясняются, добавили в министерстве.

Погибшего инженера-механика звали Эхсан Гхадбейги. Пострадавший находится в больнице.

Ранее об инциденте в Парчине и о погибшем и пострадавшем сообщало иранское агентство Fars со ссылкой на источники.

Израильские СМИ напоминают, что в Парчине (расположен в 60 км к юго-востоку от Тегерана) находится ряд секретных промышленных и исследовательских объектов. По мнению западных разведслужб, там проводились испытательные взрывы, связанные с ядерной программой Ирана.

В 2015 году Иран впервые пустил на объекты в Парчине инспекторов МАГАТЭ, когда был заключен договор об отказе Тегерана от военной ядерной программы в обмен на отмену санкций.

Иран Парчин Минобороны
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Экс-президент Молдавии Додон отправлен под домашний арест на 30 суток

Экс-президент Молдавии Додон отправлен под домашний арест на 30 суток

Еще в двух странах выявлены первые случаи заражения оспой обезьян

Еще в двух странах выявлены первые случаи заражения оспой обезьян

Бахрейнский инвестфонд прекратил борьбу за покупку "Милана"

Бахрейнский инвестфонд прекратил борьбу за покупку "Милана"
Военная операция на Украине

На территории "Азовстали" нашли еще несколько украинских военных

В "Единой России" предложили создать особую экономическую зону в Донбассе

В "Единой России" предложили создать особую экономическую зону в Донбассе

Социалисты бойкотировали заседание парламента Молдавии из-за задержания Додона

Социалисты бойкотировали заседание парламента Молдавии из-за задержания Додона
Военная операция на Украине

Посол ЛНР сообщил о 8 тысячах украинских военных в плену в Донбассе

Что случилось этой ночью: четверг, 26 мая

NASA признало успешным второй тестовый полет Starliner к МКС

NASA признало успешным второй тестовый полет Starliner к МКС