В исследовательском центре Минобороны Ирана погиб инженер

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В исследовательском центре Минобороны Ирана в Парчине погиб инженер и еще один сотрудник был ранен в результате несчастного случая, сообщило 26 мая иранское военное ведомство. Об этом пишет Jerusalem Post.

Инцидент произошел 25 мая, причины и обстоятельства случившегося выясняются, добавили в министерстве.

Погибшего инженера-механика звали Эхсан Гхадбейги. Пострадавший находится в больнице.

Ранее об инциденте в Парчине и о погибшем и пострадавшем сообщало иранское агентство Fars со ссылкой на источники.

Израильские СМИ напоминают, что в Парчине (расположен в 60 км к юго-востоку от Тегерана) находится ряд секретных промышленных и исследовательских объектов. По мнению западных разведслужб, там проводились испытательные взрывы, связанные с ядерной программой Ирана.

В 2015 году Иран впервые пустил на объекты в Парчине инспекторов МАГАТЭ, когда был заключен договор об отказе Тегерана от военной ядерной программы в обмен на отмену санкций.