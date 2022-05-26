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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:17

Экс-президент Молдавии Додон назвал дело против него заказным и политическим

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что уголовное дело в отношении него является политическим и возбуждено по заказу действующего президента Майи Санду.

"Я считаю это дело политическим. Оно инициировано по заказу президента Майи Санду, которая сразу после избрания потребовала посадить меня в тюрьму", - сказал Додон журналистам после того, как суд отклонил запрос прокуроров об его аресте в следственном изоляторе, постановив отправить на 30 суток под домашний арест.

Он также сообщил, что дело инициировано по согласованию с "иностранными кураторами" нынешней власти.

"Этим руководит посольство США в Молдавии с целью нейтрализации оппозиции. Странно и мерзко обвинять меня в измене Родины со стороны тех, кто наводнил все госучреждения иностранным советниками. Пограничники других стран контролируют наши границы, власти хотят взять вооружение у НАТО и Великобритании, а меня обвиняют в измене Родине", - отметил Додон.

Он подчеркнул, что у него нет о другого имущества, кроме того, что он задекларировал.

"Сейчас всех, кто против нынешней власти - обвиняют в незаконном обогащении. Цель - ликвидировать всю оппозицию. Санду понимает, что только я могу ее отстранить от власти - и я ее отстраню. Но она хочет устранить всю оппозицию, чтобы сохранить власть. Я выдержу, выстою", - сказал Додон.

При этом, у здания суда собралось по несколько десятков сторонников и противников Додона. Первые скандировали "Додон - мы с тобой!", "Свобода!", а вторые - "Воры!", "Додона - в тюрьму!".

Суд Кишинева в четверг отправил Додона под домашний арест на 30 суток, отклонив запрос прокуроров об аресте в следственном изоляторе. Прокурор Петр Ярмалюк заявил, что прокуроры обжалуют решение суда.

Додон был задержан во вторник вечером, после продолжительных обысков в его доме, офисах, родительском доме и других помещениях. Накануне прокуроры предъявили ему обвинения в финансировании политической партии преступной организацией, за что ему грозит не менее трех лет лишения свободы, измене Родине, за что грозит не менее 12 лет лишения свободы, и незаконном обогащении, которое наказывается до 7 лет лишения свободы.

Молдавия Игорь Додон Майя Санду
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