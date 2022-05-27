Прокуроры потребовали арестовать экс-президента Молдавии Додона

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Прокуроры обжаловали в Апелляционной палате решение о домашнем аресте экс-президента Молдавии Игоря Додона и потребовали его ареста на 30 суток, сообщила в пятницу пресс-служба Генеральной прокуратуры страны.

Согласно сообщению, прокуроры мотивировали необходимость содержания обвиняемого под арестом в следственном изоляторе тем, что "существует риск уклонения от органа уголовного преследования; вмешательства в уголовное расследование с целью уничтожения улик, совершения новых преступлений, а также организации массовых беспорядков".

Кроме того, "во время обыска обнаружен билет и иностранная валюта, в том числе российские рубли". "Более того, сам обвиняемый подтвердил, что планировал поездку в Российскую Федерацию, также имея при себе дипломатический паспорт", - отмечается в сообщении.

Генеральная прокуратура также сообщила, что заседание Апелляционной палаты по рассмотрению запроса прокуроров назначено на 31 мая, в 13:00 по московскому времени.

Накануне решением суда Додон получил 30 суток домашнего ареста. Ему предъявили обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса: "Пассивная коррупция", "Получение финансирования политической партией от преступной организации", "Незаконное обогащение" и "Государственная измена".

Додон и его партия считают уголовное дело "политической расправой" со стороны президента Майи Санду и "давлением на оппозицию".