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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:34

США, Япония и Южная Корея призвали КНДР "заняться дипломатией, а не угрожать миру"

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты, Япония и Южная Корея призывают КНДР "заняться дипломатией" и решением ситуации с COVID-19 в стране, говорится в заявлении, которое от лица трех стран зачитала постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

"В ходе недавнего визита президента Байдена в регион мы, три страны, подтвердили нашу непоколебимую приверженность полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации КНДР в соответствии с соответствующими резолюциями Совета Безопасности. Мы настоятельно призываем КНДР инвестировать в свой народ, а не в свое дестабилизирующее оружие. Мы настоятельно призываем КНДР заняться тяжелой ситуацией с COVID-19 и заняться дипломатией вместо того, чтобы угрожать миру", - заявила Томас-Гринфилд.

Выступая с отдельным заявлением от США, Томас-Гринфилд также отметила, что Вашингтон будет "продолжать стремиться к единству и компромиссу здесь, в Организации Объединенных Наций, в ответ на незаконные достижения КНДР в области оружия массового уничтожения и баллистических ракет".

"И в отсутствие такого единства мы также продолжим рассматривать односторонние действия, согласованные с нашими близкими союзниками и партнерами, включая санкции", - сказала постпред США.

"Мы последовательно давали понять, что стремимся к серьезной и устойчивой дипломатии с КНДР, но Ким Чен Ын отказывался участвовать. Мы будем продолжать обращаться к КНДР с призывами к дипломатическому взаимодействию с нами. В то же время мы без колебаний предпримем дальнейшие действия, которые отвечают интересам нашей безопасности и интересам наших ближайших союзников по всему миру", - заключила Томас-Гринфилд.

Совбез ООН в четверг не принял предложенный США проект резолюции, нацеленный на ужесточение санкций в отношении Северной Кореи из-за пусков баллистических ракет.

Против резолюции проголосовали Китай и Россия, которые обладают в СБ ООН правом вето. Остальные страны проголосовали "за".

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что проект резолюции содержал призывы к дальнейшим ограничительным мерам, которые должны были, по замыслу авторов документа, затруднить развитие ракетной и ядерной программ в КНДР.

Кроме того, США предлагали распространить на КНДР запрет на пуски баллистических ракет и на испытания крылатых ракет, а также всех других средств доставки ядерного оружия. В тексте проекта также говорилось о сокращении поставок в КНДР нефти и нефтепродуктов.

КНДР в среду осуществила пуск трех баллистических ракет в сторону Японского моря, одна из них была межконтинентальной. После этого главы внешнеполитических ведомств Южной Кореи Пак Чин и США Энтони Блинкен во время состоявшейся телефонной беседы договорились "тесно сотрудничать", чтобы инициировать рассмотрение в СБ ООН новой резолюции по ракетным пускам КНДР.

КНДР Южная Корея США Япония
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