Южная Корея решительно осуждает произведенные КНДР запуски ракет

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Администрация президента Южной Кореи Юн Сук Еля решительно осудила запуски баллистических ракет Северной Кореей в среду как серьезную провокацию, сообщает "Ренхап".

"Участники определили запуск ракеты Северной Кореей как серьезную провокацию, которая нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, повышает напряженность на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии и угрожает международному миру, и решительно осудили это", - цитирует агентство заявление по итогам заседания совета нацбезопасности Южной Кореи.

Отмечается, что президент Южной Кореи "отдал приказ о тщательном выполнении международных санкций против КНДР".

"В частности, президент Юн Сок Ель приказал постоянно поддерживать состояние готовности для обеспечения отсутствия пробелов в безопасности Республики Корея и осуществления практических мер по активизации расширенного сдерживания и укреплению объединенной оборонной позиции Южной Кореи и США, как было согласовано лидерами Южной Кореи и США", - говорится в сообщении.

По данным южнокорейских военных, Северная Корея в среду выпустила три баллистические ракеты в сторону Японского моря.

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи сообщил, что пуски были сделаны из района аэропорта Сунан в Пхеньяне около 6 часов утра, 6:37 утра и 6:42 утра соответственно.

Предполагается, что одна из запущенных ракет была межконтинентальной баллистической ракетой.

Испытания в Северной Корее прошли спустя сутки после завершения визита президента США Джо Байдена в Южную Корею и Японию и на следующий день после саммита лидеров Quad.