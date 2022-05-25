Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:03

Южная Корея решительно осуждает произведенные КНДР запуски ракет

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Администрация президента Южной Кореи Юн Сук Еля решительно осудила запуски баллистических ракет Северной Кореей в среду как серьезную провокацию, сообщает "Ренхап".

"Участники определили запуск ракеты Северной Кореей как серьезную провокацию, которая нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, повышает напряженность на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии и угрожает международному миру, и решительно осудили это", - цитирует агентство заявление по итогам заседания совета нацбезопасности Южной Кореи.

Отмечается, что президент Южной Кореи "отдал приказ о тщательном выполнении международных санкций против КНДР".

"В частности, президент Юн Сок Ель приказал постоянно поддерживать состояние готовности для обеспечения отсутствия пробелов в безопасности Республики Корея и осуществления практических мер по активизации расширенного сдерживания и укреплению объединенной оборонной позиции Южной Кореи и США, как было согласовано лидерами Южной Кореи и США", - говорится в сообщении.

По данным южнокорейских военных, Северная Корея в среду выпустила три баллистические ракеты в сторону Японского моря.

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи сообщил, что пуски были сделаны из района аэропорта Сунан в Пхеньяне около 6 часов утра, 6:37 утра и 6:42 утра соответственно.

Предполагается, что одна из запущенных ракет была межконтинентальной баллистической ракетой.

Испытания в Северной Корее прошли спустя сутки после завершения визита президента США Джо Байдена в Южную Корею и Японию и на следующий день после саммита лидеров Quad.

Юн Сук Ель
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Китай призывает создать "зеленый коридор" для экспорта российского и украинского зерна

Китай призывает создать "зеленый коридор" для экспорта российского и украинского зерна

Число погибших от стрельбы в Техасе возросло до 21

Президент Южной Кореи проведет заседание Совета нацбезопасности после запусков КНДР

Президент Южной Кореи проведет заседание Совета нацбезопасности после запусков КНДР

КНДР провела второй за последние часы пуск баллистической ракеты

Глава Евросовета обсудил с Зеленским ситуацию с черноморскими портами Украины

Глава Евросовета обсудил с Зеленским ситуацию с черноморскими портами Украины

Лицензия на обслуживание долга РФ не будет продлена

Английская премьер-лига одобрила продажу "Челси" консорциуму Clearlake Capital

Английская премьер-лига одобрила продажу "Челси" консорциуму Clearlake Capital

Минобороны в среду откроет гумкоридор для иностранных судов из порта Мариуполя

Глава Минторга США призвала изолировать РФ от преимуществ мировой экономики

Додона увезли в СИЗО молдавского антикоррупционного центра

Додона увезли в СИЗО молдавского антикоррупционного центра