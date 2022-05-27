Гинцбург предупредил о вариантах вируса оспы обезьян с повышенной вирулентностью

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В случае массового распространения оспы обезьян среди людей возможно возникновение вариантов этого вируса с повышенной способностью вызывать заболевание; это будет опасно в эпидемиологическом плане, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Если он (вирус оспы обезьян) начнёт массово передаваться от человека к человеку, то возможно, в принципе, возникновение вариантов с повышенной вирулентностью. И это будет уже в эпидемиологическом и клиническом плане очень опасно", - сказал Гинцбург в эфире канала "Россия 1" (ВГТРК).

По его словам, скорее всего, обезьяны заразились оспой от грызунов - мышей, крыс - которые являются "основным резервуаром и переносчиком этого вируса".

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах. Случаи заболевания за пределами региона часто связаны с поездками в неблагоприятные с точки зрения эпидемиологии зоны. Вирус распространяется через контакт, но его вирулентность невысока.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 21 мая напомнил, что до 1980 года вакцинация против оспы была обязательна, поэтому сейчас есть "определённый пул иммунного населения". Он также отметил, что в России нет "никаких сложностей с постановкой диагноза" и существуют методы лечения. "Самое главное - вовремя обратиться. Все условия и Минздрав, и Роспотребнадзор обеспечивают для безопасности в РФ", - сказал он.